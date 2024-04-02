В Бурятии завершился клубный турнир по панкратиону

Общество, Фото: федерация панкратиона РБ

Обладателями золотых медалей стали 8 спортсменов



30 марта в Бурятии провели открытый республиканский клубный турнир по панкратиону. Участие в соревнованиях приняли спортсмены федерации панкратиона и грэпплинга региона, спортивных клубов «Патриот» (г. Улан-Удэ), «Витязь» (п. Селенгинск) и «Гэсэр» (г. Гусиноозёрск).



Как сообщили в федерации победителями турнира у юниоров и взрослых стали:

- Нима Ходоев («Патриот»), весовая категория 64 кг, взрослые;

- Вячеслав Доржиев (федерация панкратиона РБ), весовая категория 70 кг, взрослые;

- Кирилл Иванов (федерация панкратиона РБ), весовая категория 77 кг, взрослые;

- Илья Олейников («Гэсэр»), весовая категория 55 кг, юниоры;

- Роман Хамаганов («Патриот»), весовая категория 65 кг, юниоры;

- Андрей Алексеев (федерация панкратиона РБ), весовая категория 65 кг, юниоры;

- Эрдэни Бадмаев (федерация панкратиона РБ), весовая категория 65 кг, юниоры;

- Данил Яковлев (федерация панкратиона РБ), весовая категория 80 кг, юниоры.



