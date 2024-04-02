Обладателями золотых медалей стали 8 спортсменов
30 марта в Бурятии провели открытый республиканский клубный турнир по панкратиону. Участие в соревнованиях приняли спортсмены федерации панкратиона и грэпплинга региона, спортивных клубов «Патриот» (г. Улан-Удэ), «Витязь» (п. Селенгинск) и «Гэсэр» (г. Гусиноозёрск).
Как сообщили в федерации победителями турнира у юниоров и взрослых стали:
- Нима Ходоев («Патриот»), весовая категория 64 кг, взрослые;
- Вячеслав Доржиев (федерация панкратиона РБ), весовая категория 70 кг, взрослые;
- Кирилл Иванов (федерация панкратиона РБ), весовая категория 77 кг, взрослые;
- Илья Олейников («Гэсэр»), весовая категория 55 кг, юниоры;
- Роман Хамаганов («Патриот»), весовая категория 65 кг, юниоры;
- Андрей Алексеев (федерация панкратиона РБ), весовая категория 65 кг, юниоры;
- Эрдэни Бадмаев (федерация панкратиона РБ), весовая категория 65 кг, юниоры;
- Данил Яковлев (федерация панкратиона РБ), весовая категория 80 кг, юниоры.
В Бурятии завершился клубный турнир по панкратиону
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