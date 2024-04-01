Легкоатлетический кросс проходил в Кисловодске
30 марта в Кисловодске прошли всероссийские соревнования по легкоатлетическому кроссу на призы легкоатлетического сообщества «Sborbeg». В турнире участвовало 185 участников из 25 регионов России.
На всероссийских соревнованиях победу праздновали легкоатлетки из Бурятии. Карина Гец победила на дистанции 4 км среди юниорок до 20 лет. Кира А. стала победительницей на дистанции 2 километра у девушек до 16 лет. Победителям в возрастных категориях были вручены денежные призы в размере 5000 рублей.
Спортсменки тренируются под руководством тренера Веры Накитняк.
Бегуньи Бурятии победили на всероссийских соревнованиях
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