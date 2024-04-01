Бегуньи Бурятии победили на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: паблик «Sborbeg - Лёгкая атлетика»

Легкоатлетический кросс проходил в Кисловодске



30 марта в Кисловодске прошли всероссийские соревнования по легкоатлетическому кроссу на призы легкоатлетического сообщества «Sborbeg». В турнире участвовало 185 участников из 25 регионов России.



На всероссийских соревнованиях победу праздновали легкоатлетки из Бурятии. Карина Гец победила на дистанции 4 км среди юниорок до 20 лет. Кира А. стала победительницей на дистанции 2 километра у девушек до 16 лет. Победителям в возрастных категориях были вручены денежные призы в размере 5000 рублей.



Спортсменки тренируются под руководством тренера Веры Накитняк.

