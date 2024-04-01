01 апреля

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В Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятии по волейболу

В Улан-Удэ состоялся чемпионат Бурятии по волейболу
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Победителями стали спортсмены БГУ

В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по волейболу среди мужских команд. Турнир был посвящён Году семьи.

- На площадке собрались сильнейшие команды Бурятии. Спортсмены показали красивые, зрелищные игры. Все команды бились за победу до конца, некоторые игры разыграли все 5 партий и шли ровно по очкам, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

По результатам игр победила команда Бурятского госуниверситета. «Серебро» завоевала команда «Автолидер». Третье место выиграла команда «Динамо».

Также участники турнира получили почётные титулы:
- «Лучший игрок» - Аюр Намжилов (БГУ);
- «Лучший нападающий» - Александр Седунов (БГУ);
- «Лучший связующий» - Анатолий Манзаров («Автолидер»);
- «Лучший блокирующий» - Артём Вишняков («Динамо»);
- «Лучший защитник (либеро)» - Роман Бадмаев («Баргузин»).

Спецприз от Я.Н. Намсараевой выиграл Григорий Тимофеев.
спорт Бурятия чемпионат Бурятии волейбол

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