Рукопашники Бурятии завоевали 6 медалей первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Две награды - золотые



Первенство России по армейскому рукопашному бою проходило с 30 по 31 марта в городе Красноярск. В соревнованиях приняли участие более 500 бойцов, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



По итогам состязаний спортсмены Бурятии завоевали шесть наград: две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.



В группе 18-20 лет в весовой категории 55 кг победил Мунко Дондоков (СК «Хара моритон», тренер Жигжитов Ж.Б.). Бронзовые награды выиграли Сергей Банзаракцаев, весовая категория 70 кг (СК «Хара моритон», тренер Жигжитов Ж.Б.) и Баяр Шагжиев, весовая категория свыше 85 кг (СК ЦСКА, тренер Воротников А. Г.).



В группе 12-13 лет «золото» взял Андрей Д., весовая категория 45 кг (СК ЦСКА, тренер Воротников А. Г.). «Серебро» - у Ивана П., весовая категория 45 кг (СК «Пересвет», тренер Цынгеев Б. Ц.). «Бронза» - у Даржи Ц., весовая категория 65 кг (СК «Комбат», тренер Раднаев Ж. В.).



Теперь призёрам предстоит принять участие в первенстве мира в Казахстане, которое состоится в ноябре текущего года.