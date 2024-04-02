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В Бурятии до трёх градусов тепла

В Бурятии до трёх градусов тепла
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ветер до 13 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 2 апреля, в республике без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём +1,+3 градуса.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём столбик термометра поднимется не выше отметки 1-3 градуса тепла.



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