Ветер до 13 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 2 апреля, в республике без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём +1,+3 градуса.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём столбик термометра поднимется не выше отметки 1-3 градуса тепла.
В Бурятии до трёх градусов тепла
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут во второй половине апреля
Работы проведут в следующем году по дальневосточной концессии
Легкоатлетический кросс проходил в Кисловодске
Победителями стали спортсмены БГУ
В заповеднике прилетели первые перелётные птицы, и проснулись сурки
В Старобешево заменят трубы и починят насосную станцию
Работы завершат до конца сентября 2025 года
Две награды - золотые
Впервые за 26-летнюю историю турнира здесь разыграют путёвки на чемпионат России
Два учреждения здравоохранения подписали меморандум о сотрудничестве
Проекты представят до 1 декабря этого года
В республике поделились информацией, на каком турнире поймали больше рыбки
Проектно-изыскательские работы завершат в июне 2025 года
Сандан Санданов выиграл «серебро» турнира
Местные жители недоумевают, почему её покрасили именно в такой цвет