На севере Бурятии прошёл межрегиональный турнир по хоккею

Общество, Фото: администрация Северобайкальска

Победу праздновали хозяева турнира



В городе Северобайкальск завершился открытый межрегиональный турнир по хоккею с шайбой, посвящённый закрытию хоккейного сезона 2023-2024 среди мужчин и юношей.



В результате упорной борьбы победу одержал хоккейный клуб «Локомотив» из Северобайкальска. Кроме кубка победителей, хоккеистам вручили денежный сертификат на сумму 15 000 рублей, Второе место выиграл хоккейный клуб «Орлан» из п. Магистральный. Серебряные призёры награждены денежным сертификатом на сумму 10 000 рублей. Третье место у хоккейного клуба «Таксимовские рыси» (пгт. Таксимо). Вместе с «бронзой» спортсменам вручили денежный сертификат на сумму 5 000 рублей.



Лучшим нападающим турнира признан Ярослав Татарников из ХК «Локомотив» (г. Северобайкальск). Самым ценным игроком сезона 2023-2024 стал Михаил Волосатов из «Локомотива». Титул лучшего бомбардира турнира ушёл к его сокоманднику Ивану Коршунову.



Звание «Лучший вратарь турнира» получил Андрей Смолин из клуба «Таксимовские рыси» (п. Таксимо). Лучшим защитником выбран Даниил Шелякин из ХК «Орлан» (п. Магистральный), сообщает администрация Северобайкальска.



