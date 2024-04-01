В Улан-Удэ проведут борцовский турнир, посвящённый Белой Таре

Соревнования пройдут во второй половине апреля



20 апреля в Улан-Удэ состоится международный турнир по бурятской борьбе, посвящённый богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ, покровительнице высших иерархов России. Соревнования по национальной борьбе «бухэ барилдаан» проведут в физкультурно -спортивном комплексе.



На ковёр выйдут борцы в «шуудаг» (спортивные трусы) в сопровождении «засул» (судьи-секунданта). Участие примут юноши 2007 года рождения и младше в 9 весовых категориях и мужчины в 3 весовых категориях. Также состоится командное первенство, абсолютное первенство среди юношей 12 лет (период рождения: с 22.02.2012 г. по 10.02.2013 г.), первенство среди команд дацанов Буддийской традиционной Сангхи России.



Начало соревнований запланировано на 9:00. Торжественное открытие пройдёт в 15:00, сообщает Бурятское региональное отделение Российского союза боевых искусств.



Возрастное ограничение: 6+.

