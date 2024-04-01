Боксёр из Бурятии стал призёром Кубка нефтяных стран

Сандан Санданов выиграл «серебро» турнира
29 марта в Нижневартовске состоялись финальные поединки Кубка нефтяных стран по боксу. В юбилейном турнире участвовали 165 спортсменов из 16 стран мира: Армения, Азербайджан, Беларусь, Республика Конго, Куба, Грузия, Гвинея, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Нигерия, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан.
В финале в весовой категории 63,5 кг встретились спортсмен из Бурятии, атлет спортивного клуба «Номто» Сандан Санданов и Тенгиз Котоян из Краснодарского края.
- С самого начала Санданов навязывал свой стиль – оказывал постоянное давление и не давал сопернику пространства. Котоян работал вторым номером, в основном защищаясь и отвечая одиночными ударами. В третьем раунде Санданов взвинтил обороты и тотально доминировал в ринге. Но судьи решили, что в этом бою победил Котоян, что вызвало недоумение как у Санданова, так и у его тренеров и зрителей, - сообщает паблик «Борцы Бурятии».
По итогам боя Сандан Санданов стал вице-чемпионом Кубка нефтяных стран по боксу.
Медали Кубка также выиграли Елена Гапешина и Альберт Гатаулин.
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