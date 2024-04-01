1 апреля в райцентре Бурятии стартовал ремонт дорог

Общество, Фото: администрация Тарбагатайского района

Работы завершат до конца сентября 2025 года



В райцентре Бурятии начался ремонт дорог к школе, поликлинике и спортивному стадиону. В этом году в селе Тарбагатай приступят к ремонту четырёх улиц, общей протяжённостью 3 км. Улицы Некрасова, Подгорная, Кооперативная и Школьная будут отремонтированы до конца сентября 2025 года. Стоимость работ составляет 91,1 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, дороги по улицам Некрасова, Подгорная, Кооперативная и Школьная связывают между собой основные социально значимые объекты района, которыми пользуются порядка 26 тысяч человек.



- В центре Тарбагатая расположено множество социально значимых объектов. Поликлиника, средняя и художественные школы, спортивный стадион, парк, детские сады. Подрядчик уже готов приступить к работам. Ориентируемся по погоде, – прокомментировал на днях и.о. главы района Николай Коновалов.



На объектах отремонтируют дорожное полотно, установят более 280 дорожных знаков и 95 пешеходных ограждений, устроят тротуары, общей протяжённостью порядка 6,3 км.



- В целом в 2024 году в республике планируется отремонтировать 180 км дорог и порядка 100 км из них по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



