Больницы Улан-Удэ и Иркутска будут сотрудничать

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Два учреждения здравоохранения подписали меморандум о сотрудничестве



Детская республиканская клиническая больница Улан-Удэ и городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница Иркутска заключили меморандум о сотрудничестве. Меморандум о сотрудничестве подписали главный врач ДРКБ Анатолий Дмитриев и главвврач ГИМДКБ Владимир Новожилов.



- Закрепление сотрудничества позволит укрепить партнёрские связи Иркутской области и Республики Бурятия в части детского здравоохранения, обмениваться опытом, совершенствовать навыки. Документ подписали в ходе рабочего визита ведущих детских хирургов Москвы и Иркутска в ДРКБ, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



В Улан-Удэ также приехали иркутские врачи. Они ознакомились с работой хирургического отделения, отделения лучевой диагностики, приёмно-диагностического отделения, отделения анестезиологии и реанимации ДРКБ. Во время обхода медицинского учреждения врачи Иркутска провели консультации для детей. Владимир Новожилов поделился с врачами опытом в вопросах современной диагностики и лечении аноректальных пороков у детей. Специалисты из московской ДГКБ им. Н.Ф. Филатова провели мастер-класс по атрезии.



