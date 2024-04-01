В Бурятии проектируют 2 из 9 путепроводов из мастер-плана Улан-Удэ

Проекты представят до 1 декабря этого года
В Бурятии продолжается реализация долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации на период до 2030 года (мастер-плана). Состоялись необходимые процедуры по определению проектировщиков двух из девяти путепроводов, которые будут построены в Бурятии.
Один будет построен в районе третьего моста «Талаан», на станции участка Восточно-Сибирской железной дороги. Строительство моста началось в 2019 году и продолжается в настоящее время. Для снижения транспортной нагрузки моста «Талаан» будет реконструирован автомобильный переезд под железнодорожными путями Читинского переезда. В ноябре 2023 года заключён контракт на разработку проектной документации на сумму 54,9 млн рублей. Московская компания должна представить проект автомобильного переезда до 1 декабря 2024 года.
По второму путепроводу в районе посёлка Стеклозавод в марте этого года также определён проектировщик. Им стало компания из Санкт-Петербурга. Путепровод в Стеклозаводе – один из самых ожидаемых проектов. Он позволит закрыть существующий переезд и снизить нагрузку на путепровод в районе Элеватора на 20 процентов. Стоимость проектных работ – 44,8 млн рублей, срок муниципального контракта на проектирование – до 1 декабря 2024 года.
Также мастер-планом предусмотрено строительство путепроводов в районе посёлков Почтовый, Комушка, Горького, Южный, проспекта Автомобилистов города Улан-Удэ, посёлков Заиграево и Онохой Заиграевского района. Общая сумма финансирования строительства девяти путепроводов по мастер-плану составляет 22,82 млрд рублей. Все они должны быть построены до 2030 года.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации утверждён в июле 2023 года правительством России. Мастер-план включает 30 инфраструктурных мероприятий в сферах образования, спорта, здравоохранения, культуры, коммунальной и городской среды, транспорта и промышленности.
В Бурятии проектируют 2 из 9 путепроводов из мастер-плана Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Два учреждения здравоохранения подписали меморандум о сотрудничестве
Проекты представят до 1 декабря этого года
В республике поделились информацией, на каком турнире поймали больше рыбки
Проектно-изыскательские работы завершат в июне 2025 года
Сандан Санданов выиграл «серебро» турнира
Местные жители недоумевают, почему её покрасили именно в такой цвет
Речь идёт о товарах, которые заказывают с зарубежных интернет-площадок
На выбор предлагаются «Арбат» и Александровский сад
А сам путепровод на Элеваторе оборудуют ливнёвками
Последний месяц весны в республике будет засушливым
Они повстречали маленького байкальского тюленя на священном озере
Строители, кстати, уже роют котлован
Там грядёт масштабное обновление коммуникаций
А вот над начальством решается шутить только каждый десятый
Школьник вернул найденный на улице смартфон