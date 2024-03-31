На Улан-Удэ надвигаются снег и ветер

В столицу республики в начале апреля заглянет зима



Жителей бурятской столицы предупредили, что в первый день апреля в Улан-Удэ пройдёт снег. Порывы ветра при этом будут достигать 14 метров в секунду. В дневное время синоптики обещают от +6 до +8 градусов.



Для предупреждения возможных ЧС и повышения оперативности реагирования в городе запланировали комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, рассказали в администрации Улан-Удэ.



