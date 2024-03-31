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В столице Бурятии разгрузили адские очереди в паспортном столе

В столице Бурятии разгрузили адские очереди в паспортном столе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцам больше не придётся часами ждать выдачи документов

В феврале в Бурятии начался настоящий ажиотаж вокруг детского гражданства. Тогда в соцсетях массово жаловались на огромные очереди в отделе миграции на улице Мокрова, 30 в Улан-Удэ. Люди выстраивались в них, чтобы поставить штамп о российском гражданстве в свидетельствах о рождении своих детей.

Таково новое требование законодательства. Без заветной печати несовершеннолетних не выпустят из страны. Потребуется эта отметка и для того, чтобы получить первый паспорт при достижении 14-ти лет.

Ранее жители бурятской столицы уже назвали новшество «дурдомом». Массовый наплыв горожан в миграционном отделе наблюдался и в марте. Очередь туда занимали за несколько часов до открытия. На прошлой неделе некоторые приехали на Мокрова в семь утра и ждали до 9:00. Кто-то сидел в автомобилях, но большинство мёрзли на улице.

- В один кабинет № 10 сразу несколько очередей. Отдельно – чтобы оформить гражданство у ребёнка, отдельно – чтобы получить документ уже со штампом. И за паспортами российскими туда же стоят. Для оформления нужно заполнить специальные бланки, а их на всех не хватает. Кто-то заполняет неправильно, делает опечатки, помарки. Их разворачивают и потом приходится всё переписывать и занимать очередь снова, – рассказывала «Байкал-Daily» одна из наших землячек.

Она добавила, что в самом помещении тесно и душно и ждать приходилось стоя на ногах – у кабинета всего одна скамейка.

- Некоторые записывались на приём через Госуслуги, но в итоге все проходят по живой очереди, через одного, – отметила наша собеседница. – Насчитала около 50 человек. Есть те, кто приезжает в отдел уже в пятый раз.

Вскоре адские очереди разгрузили. Для тех, кто приходит за российскими паспортами, выделили отдельное окно – как и для родителей, получающих уже готовые вкладыши о подтверждении гражданства. В десятом кабинете стали принимать только горожан, которым нужен штамп.

Графа «Гражданство» в свидетельствах о рождении отсутствует, поскольку их выдают всем детям, появившимся на свет на территории страны, независимо от их гражданской принадлежности. 
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