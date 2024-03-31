В столице Бурятии разгрузили адские очереди в паспортном столе



Таково новое требование законодательства. Без заветной печати несовершеннолетних



Ранее жители бурятской столицы уже назвали новшество «дурдомом». Массовый наплыв горожан в миграционном отделе наблюдался и в марте. Очередь туда занимали за несколько часов до открытия. На прошлой неделе некоторые



- В один кабинет № 10 сразу несколько очередей. Отдельно – чтобы оформить гражданство у ребёнка, отдельно – чтобы получить документ уже со штампом. И за паспортами российскими туда же стоят. Для оформления нужно заполнить специальные бланки, а их на всех не хватает. Кто-то заполняет неправильно, делает опечатки, помарки. Их разворачивают и потом приходится всё переписывать и занимать очередь снова, – рассказывала «Байкал-Daily» одна из наших землячек.



Она добавила, что в самом помещении тесно и душно и ждать приходилось стоя на ногах – у кабинета всего одна скамейка.



- Некоторые записывались на приём через Госуслуги, но в итоге все проходят по живой очереди, через одного, – отметила наша собеседница. – Насчитала около 50 человек. Есть те, кто приезжает в отдел уже в пятый раз.



Вскоре адские очереди разгрузили. Для тех, кто приходит за российскими паспортами, выделили отдельное окно – как и для родителей, получающих уже готовые вкладыши о подтверждении гражданства. В десятом кабинете стали принимать только горожан, которым нужен штамп.



Графа «Гражданство» в свидетельствах о рождении отсутствует, поскольку их выдают всем детям, появившимся на свет на территории страны, независимо от их гражданской принадлежности.

Таково новое требование законодательства. Без заветной печати несовершеннолетних не выпустят из страны. Потребуется эта отметка и для того, чтобы получить первый паспорт при достижении 14-ти лет.Ранее жители бурятской столицы уже назвали новшество «дурдомом». Массовый наплыв горожан в миграционном отделе наблюдался и в марте. Очередь туда занимали за несколько часов до открытия. На прошлой неделе некоторые приехали на Мокрова в семь утра и ждали до 9:00. Кто-то сидел в автомобилях, но большинство мёрзли на улице.- В один кабинет № 10 сразу несколько очередей. Отдельно – чтобы оформить гражданство у ребёнка, отдельно – чтобы получить документ уже со штампом. И за паспортами российскими туда же стоят. Для оформления нужно заполнить специальные бланки, а их на всех не хватает. Кто-то заполняет неправильно, делает опечатки, помарки. Их разворачивают и потом приходится всё переписывать и занимать очередь снова, – рассказывала «Байкал-Daily» одна из наших землячек.Она добавила, что в самом помещении тесно и душно и ждать приходилось стоя на ногах – у кабинета всего одна скамейка.- Некоторые записывались на приём через Госуслуги, но в итоге все проходят по живой очереди, через одного, – отметила наша собеседница. – Насчитала около 50 человек. Есть те, кто приезжает в отдел уже в пятый раз.Вскоре адские очереди разгрузили. Для тех, кто приходит за российскими паспортами, выделили отдельное окно – как и для родителей, получающих уже готовые вкладыши о подтверждении гражданства. В десятом кабинете стали принимать только горожан, которым нужен штамп.Графа «Гражданство» в свидетельствах о рождении отсутствует, поскольку их выдают всем детям, появившимся на свет на территории страны, независимо от их гражданской принадлежности.

В феврале в Бурятии начался настоящий ажиотаж вокруг детского гражданства. Тогда в соцсетях массово жаловались на огромные очереди в отделе миграции на улице Мокрова, 30 в Улан-Удэ. Люди выстраивались в них, чтобы поставить штамп о российском гражданстве в свидетельствах о рождении своих детей.