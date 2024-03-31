Для бурятского дацана начали изготавливать гигантский молитвенный барабан







- Возможно, возникнут непредвиденные расходы, из-за которых стоимость немного увеличится, – отметил Олег Намжилов. – Ещё следует учесть расходы на транспортировку всей конструкции из Улан-Удэ до Курумкана. Поэтому подождём окончания всех работ, чтобы назвать окончательную стоимость проекта.



Сварочные работы тем временем завершились. Каркас собрали и покрасили и уже взялись за изготовление пластиковой крыши.



- Решили делать её в виде гриба – то есть без опорных металлических столбов. Пластиковая крыша ведь значительно легче, да и столбы не будут мешаться при обходе. Затем начнётся печатание мантр. Оставшиеся деньги планирую пустить на следующее, такое же большое хурдэ, но с другими мантрами в закладке, – подчеркнул настоятель «Гандан Ше Дувлин».



Сам молитвенный барабан будет шестигранным, с остеклением из оргстекла, чтобы были видны стопки мантр. Их вес составит более 400 килограммов, а всей конструкции – около 600.



- Металлические трубы забетонируют. На них будет железный каркас с двумя мощными подшипниками, способными выдержать и вращать более двух тонн. В центре установим главную опорную трубу со стенкой толщиной в один сантиметр. Должна получиться очень прочная и долговечная конструкция, – заявил ранее Еши Намжил лама.



Хүрдэ украсит навес в буддийском стиле с узорами, орнаментами, символами и статуэтками Тары.



- В наше смутное трудное время мы можем внести свой вклад только такими практиками, – писал Олег Намжилов. – Очень важно сохранить своё единство, целостность, свою культуру, веру и ценности. Тара – это мать всех Будд. Она помогает излечиться от болезней и ядов, защищает от врагов, оружия и увечий, усмиряет распри и конфликты. Воздвигнув этот молитвенный барабан, мы станем молиться за всех соотечественников.



Всего в хүрдэ вложат 100 000 листов. На каждом напечатают 1440 мантр Тары.



- Получится 144 000 000 мантр матери всех Будд. Одно вращение равносильно такому количеству начитываний. Таким образом, каждое будет посвящено благу всех жителей нашей огромной страны, – пояснил лама. – На тонком энергетическом уровне благая сила этой мантры распространится во все стороны, во все миры. Установив хүрдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой им.



В дацане есть специальная книга-реестр с именами всех спонсоров, оплативших установку подобных объектов. На больших ежегодных молебнах эти списки читают и освящают дымом благовоний.