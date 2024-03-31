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В Бурятии сняли юмористический микрофильм про «мусорного» маньяка

В Бурятии сняли юмористический микрофильм про «мусорного» маньяка
Общество,  Фото:скриншот с видео на официальной странице Ч. Болотова во «ВКонтакте»

Его посвятили Улан-Удэ, в котором никогда не сорят

АНО «Событие», которую возглавляет известный общественник и экоактивист из Бурятии Чингис Болотов, недавно представила микрофильм «Грязная история о чистом будущем с берегов Байкала» (возрастное ограничение – 16+). Это короткометражный юмористический детектив хронометражем в 14 минут.

- Такого в Бурятии ещё не делали. Весь фильм снимался в специально построенной студии с огромным зелёным хромакеем (технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции, «комбинированные съёмки» – прим.). Для того, чтобы отрисовать другой Улан-Удэ, из параллельной вселенной, Улан-Удэ, где никто не мусорит, – говорится в аннотации к видео.

Команда авторов хотела показать, что уже сейчас, где-то в параллельной вселенной, Улан-Удэ и Бурятия – самые чистые места на земле. «Намусорить» там – самое возмутительное, жестокое и бесчеловечное преступление. По сюжету, в этом мире следователь Госмусорконтроля ищет серийного «мусорного» маньяка.

- Снимали всю зиму, – рассказал «Байкал-Daily» Чингис Болотов. – Это нуар (стиль голливудских криминальных драм середины XX в. – прим.). В стиле «Города грехов» (возрастное ограничение – 18+) Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера. Да! И в параллельной вселенной также живут люди непонятные.

Пока посмотреть короткометражку можно в Сети. Её создатели будут рады любой реакции зрителей в комментариях. «Ведь именно для этого мы создавали фильм – вызвать улыбки, смех и споры о том, кто виноват и что делать», – отмечается в аннотации.

экология кино просвещение юмор

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