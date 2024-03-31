Фоторепортаж: Байкал в марте

От Максимихи до Крестового: 100 ледяных пейзажей Баргузинского залива



Зачем едут на Байкал зимой и в начале весны? Рыбаки-то понятно зачем. Ну а туристы и прочие отдыхающие – за впечатлениями и обязательными селфи на фоне сосулек и льдов.



- Март на Байкале – это всё ещё зима, но уже совсем тёплая. Заветные льдинки – в ассортименте: голубые, синие и просто прозрачные. Именно за ними и отправились с друзьями в фототур. В этом году Байкал замёрз на удивление ровно. Видимо, осенью не было сильных штормов. Но поля торосов найти можно. Поснимали их в сумерках и на рассвете, – прокомментировал поездку фотокорреспондент Байкал-Daily Сергей Тарасенко.