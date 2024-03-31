«Было жутко»: Улан-удэнцы опять жалуются в соцсетях на «неадекватных» людей



В популярном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» накануне разместили пост, посвящённый недавнему инциденту в одной из улан-удэнских маршруток. Автор записи, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что произошло всё днём 28 марта.



- В микрике ехала девушка. С виду нормальная, но, видимо, наркоманка или под какими-то психотропами. Ногой постоянно дёргала. Это было так жутко, – говорится в публикации. – Рядом села женщина. Она вроде перестала так делать. Потом женщина вышла – и опять начала дёргать ногой. Сразу говорю: это не эпилепсия – человек именно под чем-то. Зрачки расширены.



На Элеваторе незнакомка вышла из маршрутки. А два дня спустя анонимный автор вновь встретил в подземном переходе в том же районе девушку, которая едва не сбила людей с ног, хотя могла бы их обойти – мол, места было предостаточно. Повела она себя агрессивно.



- Сказала: «Что так медленно прёте?». Это весеннее обострение или что? Будьте осторожны – на Элеваторе ходят психи, – отмечается в посте.



На это участники сообщества заявили, что причины такого поведения могут быть разными и отметили: подобные побочки вызывают и некоторые лекарственные препараты.



Ранее в том же «Аноним 03»



- Ходят по лесу у дороги, копают, ищут. В ограду заглядывают, детей пугают. Машины ездят разные и так же ищут, – поведали жители ДНТ. Ранее в том же «Аноним 03» опубликовали тревожный пост на похожую тему. Написали его жители ДНТ имени Тимирязева, что на Верхней Берёзовке. По словам местных, каждую весну на горе у леса, недалеко от дачного товарищества, появляются неадекватные граждане.- Ходят по лесу у дороги, копают, ищут. В ограду заглядывают, детей пугают. Машины ездят разные и так же ищут, – поведали жители ДНТ.



Горожане заявили, что это наркоманы и признались: такое количество пристрастившихся к запрещённым веществам их пугает.



- Мы уже научены опытом прошлых лет – установили видеонаблюдение. Обходите наш район стороной, – обратились в паблике к странным личностям, пригрозив им МВД. – Достали.



В комментариях к записи интернет-пользователи призвали не выжидать, а звонить в правоохранительные органы. «Закладки они прячут/ ищут, что непонятного?», – подчеркнули они.