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Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ перешёл на весенне-летнее расписание

Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ перешёл на весенне-летнее расписание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

География полётов из столицы Бурятии расширится

С воскресенья, 31 марта, международный аэропорт  «Байкал» и авиакомпании, осуществляющие рейсы в/из Улан-Удэ, перешли на весенне-летнее расписание полётов. Оно будет действовать в России по 26 октября.

По летнему расписанию география полётов из столицы Бурятии расширится.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 4 мая откроется авиасообщение с Казанью. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines дважды в неделю  по вторникам и субботам.

С 31 мая стартуют рейсы авиакомпании iFly в Сочи. Полёты из Улан-Удэ запланированы два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, а в обратном направлении  по четвергам и воскресеньям.

 - С 1 июня в Горно-Алтайск начнёт полёты авиакомпания «КрасАвиа», – сообщил «Байкал-Daily» гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. – В Москву летом будет три ежедневных рейса S7 Airlines. Авиакомпания Smartavia увеличит частоту в Москву до шести рейсов в неделю. По некоторым дням S7 станет выполнять три рейса в Новосибирск, а не два, как сейчас.

Авиакомпании по летнему расписанию могут увеличивать частоту полётов по действующим направлениям и  вводить дополнительные рейсы.

Аэропорт "Байкал" авиация пассажиропоток Smartavia> S7 Airlines

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