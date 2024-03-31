Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ перешёл на весенне-летнее расписание

География полётов из столицы Бурятии расширится

С воскресенья, 31 марта, международный аэропорт «Байкал» и авиакомпании, осуществляющие рейсы в/из Улан-Удэ, перешли на весенне-летнее расписание полётов. Оно будет действовать в России по 26 октября.

По летнему расписанию география полётов из столицы Бурятии расширится.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 4 мая откроется авиасообщение с Казанью. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines дважды в неделю – по вторникам и субботам.

С 31 мая стартуют рейсы авиакомпании iFly в Сочи. Полёты из Улан-Удэ запланированы два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, а в обратном направлении – по четвергам и воскресеньям.

- С 1 июня в Горно-Алтайск начнёт полёты авиакомпания «КрасАвиа», – сообщил «Байкал-Daily» гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. – В Москву летом будет три ежедневных рейса S7 Airlines. Авиакомпания Smartavia увеличит частоту в Москву до шести рейсов в неделю. По некоторым дням S7 станет выполнять три рейса в Новосибирск, а не два, как сейчас.

Авиакомпании по летнему расписанию могут увеличивать частоту полётов по действующим направлениям и вводить дополнительные рейсы.



