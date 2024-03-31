Глава Бурятии поднялся в рейтинге по числу подписчиков в Telegram

Он оказался шестым среди всех дальневосточных губернаторов
«Байкал-Daily» подсчитал число подписчиков официальных telegram-каналов глав регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в первом квартале 2024 года.
Глава Бурятии поднялся на одну строчку: теперь Алексей Цыденов на шестом месте. Опережавший же его на одну позицию в декабре 2023 года губернатор Камчатского края Михаил Солодов оказался на седьмом.
В целом прослеживается чёткая тенденция к увеличению числа подписчиков губернаторских telegram-каналов. Цыденов, например, прибавил почти 1600 человек по сравнению с концом 2023-го.
В минусе только губернатор Забайкальского края Александр Осипов и Камчатского края Михаил Солодов.
В скобках – число подписчиков на декабрь 2023 года:
1. Олег Кожемяко (Приморский край) – 45 635 (43 241)
2. Валерий Лимаренко (Сахалинская область) – 26 346 (22 964)
3. Айсен Николаев (Якутия) – 23 349 (не участвовал)
4. Михаил Дегтярёв (Хабаровский край) – 21 755 (19 601)
5. Василий Орлов (Амурская область) – 21 146 (19 348)
6. Алексей Цыденов (Бурятия) – 13 454 (11 863)
7. Михаил Солодов (Камчатский край) – 12 202 (12 270)
8. Владислав Кузнецов (Чукотский АО) – 6825 (6155)
9. Александр Осипов (Забайкальский край) – 5388 (5994)
10. Сергей Носов (Магаданская область) – 5443 (5121)
11. Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область) – 3131 (2911)
Число читателей telegram-канала губернатора соседней с Бурятией Иркутской области Игоря Кобзева тоже увеличилось до 49 523 (45 035).
Официальный канал полпреда президента в ДФО, вице-премьера правительства России Юрия Трутнева насчитывает 4100 (3747) подписчиков.Число подписчиков, если не заниматься накрутками, одномоментно может отличаться на несколько десятков позиций. Люди постоянно не только добавляются в телеграм-каналы, но и отписываются.