Собаки из Бурятии разъезжаются по всей России

В «счастливое будущее» отправили ещё трёх псов
В улан-удэнском фонде «Собака счастья» сообщили, что ещё трое беспризорных животных, попавших в отлов, уехали из Бурятии. Их отправили в Киров. Четвероногих обследуют в ветеринарной клинике и после начнут искать всем хозяев.
- Мы со своей стороны сделали всё, что в наших силах. Забрали из отлова, свозили в клинику на стерилизацию, нашли передержку на время подготовки к рейсу и, встретившись дружной командой на вокзале, отправили собачек в счастливое будущее, – рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте».
Волонтёры поблагодарили всех неравнодушных жителей республики – и тех, кто поддерживает их финансово, и тех, кто помогает доставить хвостатых подопечных в другие города и регионы.
После того, как в республике одобрили закон, разрешающий усыпление бродячих животных, их начали массово вывозить из Бурятии. Однако к концу зимы с эвакуацией начались проблемы – в феврале от эвтаназии спасли всего 23 питомца. Это почти в пять раз меньше, чем месяцем ранее.
- Пристрой остановился. Желающих забрать животных практически нет. Эвтаназию приостановили, а мы с собаками стали никому не нужны, – поведали ранее в фонде.
Шесть четвероногих тогда поехали к новым хозяевам: три – в соседний Иркутск и три – в Москву. А ещё 17 – в приюты и к волонтёрам, которые проследят за их здоровьем и найдут дом.
- В общей сложности с января мы вывезли из приюта «Ананда» 258 собачек плюс 10 забрали сами иркутские волонтёры, – подчеркнули в «Собаке счастья». – С одной стороны, каждый вывоз – это хорошие новости: хвостики уехали в лучшую жизнь. Но сейчас ситуация другая. Впереди – тишина. Нет запланированных рейсов и принимающих ручек, а животных в приюте становится больше из-за отлова.
Жителей Бурятии призвал посодействовать пристрою всеми доступными способами – распространять информацию о псах в соцсетях и писать обращения в районные группы.
В начале февраля состоялось очередное заседание по нашумевшему «собачьему» закону. Верховный суд РБ приостановил производство по делу для консультации с Конституционным судом (КС) РФ. Об этом заявили в объединении для защиты прав животных в России, которое подключилось к этой истории.
- Удовлетворены ходатайства истцов и ответчиков о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации для разъяснений по применению федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») и соответствию его положений Конституции, – отметили в организации. – Производство приостановлено до получения ответа.
Кроме того, истцы ходатайствовали о приостановлении действия закона об эвтаназии на время рассмотрения запроса в КС РФ. И вот спустя несколько недель стало известно, что умерщвление четвероногих поставили на паузу.
Собаки из Бурятии разъезжаются по всей России
Общество, Фото:
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