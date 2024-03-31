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В Бурятии сельчане боятся ездить по убитым дорогам

В Бурятии сельчане боятся ездить по убитым дорогам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На их состояние жалуются сразу в двух районах

Жители Бичуры недовольны состояние дороги на улице Кирова. Люди заявили в группе «Бичура-инфо 24/7», что ездить по ней невозможно. Не лучше ситуация и на Свердлова.

В хозяйственно-транспортном отделе (ХТО) райадминистрации сообщили, что грейдирование в селе запланировали в апреле.
 
- Сейчас проводится обследование состояния дорожной сети для определения участков, где работы будут проводиться в первую очередь, – подчеркнул инженер по ремонту и содержанию автодорог ХТО Алексей Брызгалов.

Пустить грейдер просят и на улице Гагарина в баргузинском селе Уро, а также от Буксыгена до улуса Хилгана. По словам местных жителей, по здешним дорогам невозможно ни идти, ни ехать. Их даже сравнили со стиральной доской.

В дорожно-эксплуатационном управлении за проблемные места намерены взяться в середине следующего месяца – по мере оттаивания грунта.  
дороги жалобы грейдирование

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