31 марта

30 марта

29 марта

Популярное

В Улан-Удэ днём до +9 градусов

В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике переменная облачность, преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 марта по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью по южной половине республики -12,-17, местами -6,-11, по северной половине -18,-23, местами до -28, днём +3, +8, местами до +13, по северной половине местами -2,-7.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью -8,-10, днём +7, +9. 
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Собаки из Бурятии разъезжаются по всей России
Собаки из Бурятии разъезжаются по всей России
Общество, 31.03.2024
В «счастливое будущее» отправили ещё трёх псов
В Бурятии сельчане боятся ездить по убитым дорогам
В Бурятии сельчане боятся ездить по убитым дорогам
Общество, 31.03.2024
На их состояние жалуются сразу в двух районах
Бурятские шаманы вновь помолятся за благополучие людей
Бурятские шаманы вновь помолятся за благополучие людей
Общество, 31.03.2024
Для этого они устроят специальный обряд
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество, 31.03.2024
По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
На «Байкальской рыбалке» победила женская команда из Улан-Удэ
На «Байкальской рыбалке» победила женская команда из Улан-Удэ
Общество, 30.03.2024
Команда выиграла внедорожник. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с фестиваля
В Улан-Удэ семимесячному малышу провели сложную операцию
В Улан-Удэ семимесячному малышу провели сложную операцию
Общество, 30.03.2024
Это был второй этап на пути к восстановлению функций кишечника маленького пациента
Прогулки по Улан-Удэ. Март 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Март 2024
Общество, 30.03.2024
Тюльпаны, лужи, шашлыки, блины
Дмитрий Певцов оценил креатив рыбаков из Северо-Байкальского района
Дмитрий Певцов оценил креатив рыбаков из Северо-Байкальского района
Общество, 30.03.2024
В Бурятии проходит масштабный фестиваль «Байкальская рыбалка»
Мошенник обманул улан-удэнку на 1,5 млн рублей
Мошенник обманул улан-удэнку на 1,5 млн рублей
Общество, 30.03.2024
Жертвами аферистов за последнюю неделю стали 56 человек
В Улан-Удэ предпринимателя осудили за присвоение 2,6 млн рублей
В Улан-Удэ предпринимателя осудили за присвоение 2,6 млн рублей
Общество, 30.03.2024
Женщина обманула клиентов, пообещав им подобрать, забронировать и оплатить туристский продукт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^