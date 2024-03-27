В Баунтовском районе Бурятии ухудшается ситуация с пьянством за рулём

За первый квартал осудили почти столько же любителей нетрезвой еды, сколько за весь прошлый год



В 2023 году Баунтовский районный суд привлёк к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения восемь человек – семь мужчин и одну женщину.



Все ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение или имели судимость, за поездки в нетрезвом виде. Но это их не останавливало, и они вновь попадали в поле зрения полицейских, будучи за рулём в состоянии опьянения.



По всем уголовным делам судом были вынесены обвинительные приговоры.



Помимо лишения водительских прав, назначены различные виды наказания. В том числе четверым из них назначены обязательные работы на срок от 180 до 300 часов, двух фигурантов к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии. Также назначались исправительные работы на срок 1 год, принудительные работы на срок 1 год 4 месяца.



Два автомобиля были конфискованы в доход государства.



- В 2024 году ситуация с пьянством за рулём нисколько не улучшилась, только в первом квартале этого года Баунтовским районным судом к уголовной ответственности привлечено шесть граждан, в том числе пять мужчин, одна женщина, - отметили в пресс-службе райсуда.



Четверо подсудимых отбудут наказание в виде обязательных работ на срок от 180 до 300 часов, также судом назначались принудительные работы на срок 1 год, штраф в сумме 200 тысяч рублей.



Конфисковано в доход государства четыре автомобиля и мотоцикл.



Кроме того, с подсудимых взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, в доход федерального бюджета.



