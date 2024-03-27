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Учёные из Бурятии разработали технологию производства безглютенового кекса

Учёные из Бурятии разработали технологию производства безглютенового кекса
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГУТУ
Способ производства уже запатентовали

Учёные Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработали и запатентовали способ производства безглютенового кекса.

Один из авторов разработки, заведующий кафедрой «Технология продуктов из растительного сырья» ВСГУТУ, профессор Анна Золотарева пояснила, что в составе используется смесь безглютеновой льняной и рисовой муки, которые обогащают продукт питательными веществами. Однако отсутствие глютена приводит к снижению хлебопекарных характеристик. Эту проблему учёные решили с помощью добавления облепихового шрота.

- С использованием такого специального функционального ингредиента, как облепиховый шрот, в тесте создаётся подобие трёхмерной структуры, имитирующей сетку клейковины. Это способствует лучшему связыванию воды и придает тесту вязкоэластические свойства. Благодаря наличию жирорастворимых витаминов, минеральных веществ и пищевых волокн готовый продукт обогащается дополнительно биологически активными веществами, которыми богат облепиховый шрот, - рассказала Анна Золотарева.

В пресс-службе ВСГУТУ подчеркнули, что изобретение открывает новые перспективы в производстве безглютеновых кондитерских изделий. Продукт будет доступен для потребителей с различными пищевыми предпочтениями и ограничениями. 
кондитерские изделия ученые ВСГУТУ

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