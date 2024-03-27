Иркутск примет чемпионат России по боксу среди мужчин

Соревнования проведут в середине осени этого года



Со 2 по 12 октября в Иркутске, во дворце спорта «Труд» пройдёт чемпионат России по боксу среди мужчин. Соревнования такого уровня по этому виду спорта в регионе пройдут впервые за постсоветское время. Подготовку к чемпионату обсудили в правительстве Иркутской области на заседании организационного комитета.



Планируется, что на чемпионате России выступят около 400 сильнейших боксёров страны. Иркутскую область представят Олег Мошкирев (весовая категория до 57 кг), Егор Шапочанский (до 75 кг), Василий Каверин (до 80 кг), Тимофей Каверин (до 86 кг), Орудж Мамедов (свыше 92 кг).



- В дни проведения чемпионата для занимающихся боксом в муниципальных образованиях Иркутской области члены совета чемпионов федерации бокса России проведут мастер-классы. Для участников чемпионата предусмотрят культурную программу. Особое внимание при организации соревнований будет уделено вопросам безопасности, - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

