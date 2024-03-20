В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу

Соревнования пройдут в столице республике



С 21 по 24 марта в Улан-Удэ состоится кубок Бурятии по тайскому боксу. Турнир проведут в региональном центре единоборств «Патриот».



В первый день соревнований, 21 марта, пройдут жеребьёвка и взвешивания спортсменов. На 22 марта запланировано проведение предварительных поединков.



23 марта состоятся полуфинальные бои. И 24 марта пройдёт финал кубка.



Возрастное ограничение: 6+.

