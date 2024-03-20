20 марта

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В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу

В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут в столице республике

С 21 по 24 марта в Улан-Удэ состоится кубок Бурятии по тайскому боксу. Турнир проведут в региональном центре единоборств «Патриот».

В первый день соревнований, 21 марта, пройдут жеребьёвка и взвешивания спортсменов. На 22 марта запланировано проведение предварительных поединков.

23 марта состоятся полуфинальные бои. И 24 марта пройдёт финал кубка.

Возрастное ограничение: 6+.
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