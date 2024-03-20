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В музей Улан-Удэ передали «секретную» карту города 1943 года

В музей Улан-Удэ передали «секретную» карту города 1943 года
Общество,  Фото:музей истории города Улан-Удэ
Документ показывает план столицы республики времён Великой Отечественной войны

Музей истории города Улан-Удэ принял в дар уникальную карту плана столицы Бурятии 1943 года. Подобной карты никогда не было в открытом доступе.

Карта представляет собой ценный исторический документ, отражающий архитектуру и инфраструктуру города во времена Великой Отечественной войны. Она воссоздаёт улицы, площади, здания и местности того времени.

Как сообщили в музее, документ является интересным свидетельством развития города во времена Советского Союза. Также карта станет ценным предметом для фондов музея и поможет исследователям понять архитектурные и географические особенности города в те годы.
Улан-Удэ музей карта Великая Отечественная

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