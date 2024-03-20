20 марта

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В Бурятии объявлен конкурс детских талантов

В Бурятии объявлен конкурс детских талантов
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 15 мая

Дети от 3 до 7 лет со всей Бурятии, проявляющие свои таланты в различных областях искусства, смогут принять участие в III республиканском конкурсе юных талантов «Ярче всех!». Конкурс посвящён Международному дню защиты детей и Году семьи. Заявки в форме трёхминутного видео конкурсного выступления принимаются до 15 мая.

В конкурсе участвуют солисты и творческие коллективы всех возможных направлений: вокал, хореография, театр, музыкальный инструмент, оригинальные жанры и другие. Участники будут оцениваться по ряду критериев, включая оригинальность и креативность их работ, умение передавать свою идею, а также качество исполнения.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте республиканского центра народного творчества. Заявки направляются по адресу: 670000, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 6, или на электронную почту: kdd.konkurs@mail.ru с пометкой: «Ярче всех!».

Награждение и гала-концерт победителей пройдут 1 июня на фестивале «Ярче всех!» в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия конкурс дети конкурс талантов

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