Школьников Улан-Удэ наградили медалями «Будущее российской науки»

Награду получили ученицы гимназий №33 и №59
В Москве подвели итоги всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи «Национальное достояние России». Ребята с лучшими работами были отмечены медалями. В их числе ученица гимназии №33 Мария С., ученицы Российской гимназии №59 города Улан-Удэ Ольга М. и Софья Р.
Также призёрами стали:
- Егор М., призёр 1 степени, секция «химия», гимназия №59;
- Ирина Х., призёр 1 степени, секция «краеведение», гимназия №59;
- Дара Ш., Алина Д., призёры 1 степени, секция «литература», гимназия №59;
- Анна Т., призёр 3 степени, секция «биология», гимназия №59.
- Я очень рада награде. Для меня это огромная честь и мотивация развиваться дальше, - поделилась победительница из гимназии №33 Мария.
Также золотым знаком отличия была награждена Людмила Карпова за подготовку победителей и призёров.
Всего же в конкурсе приняло участие 1351 школьник из 51 региона Российской Федерации и более 400 образовательных организаций, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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