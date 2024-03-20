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Бурятия завершит ремонт разрушенной школы в ДНР в мае

Бурятия завершит ремонт разрушенной школы в ДНР в мае
Общество,  Фото:УКС РБ
Здание пострадало в результате ракетного обстрела

Бурятия продолжает вести работы по восстановлению школы, пострадавшей в результате обстрела в селе Кумачово, в ДНР. В настоящий момент ремонт на объекте выполнен почти наполовину. Напомним, в конце прошлого года в Старобешевском районе в результате ракетного обстрела серьёзно пострадало несколько зданий, в том числе и среднее общеобразовательное учреждение.

- Сразу после происшествия глава Бурятии Алексей Цыденов лично прибыл в подшефный регион, чтобы на месте оценить ущерб. В первую очередь, было решено разграничить пострадавшую часть школы от неповреждённой, чтобы в здании могли продолжить образовательный процесс, - сообщили в управлении капитального строительства РБ.

Затем специалисты совместно с проектными организациями провели техническое обследование здания школы и на его основании подготовили технические решения, которые сейчас реализуются.

- Восстановительные работы на данном объекте начались сразу после обстрела, в конце прошлого года. Сейчас подрядная организация завершает ремонт перекрытий и всей кровли школы, а также проводит внутреннюю отделку школьной библиотеки, кабинетов химии и физики. Завершить работы планируется в мае этого года, - подчеркнули в управлении.

Все работы проводятся на средства, выделенные из бюджета Бурятии.

Бурятия капитальный ремонт ДНР школа строительство

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