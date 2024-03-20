Работы выполнены на 95%
Капитальный ремонт моста через реку Алтан в Еравнинском районе Бурятии завершается, его планируют ввести в эксплуатацию в мае 2024 года.
Мост расположен вблизи села Исинга, на 347 км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Сейчас ремонтные работы выполнены на 95%. Дорожникам осталось уложить дорожное покрытие и установить знаки. К этим работам приступят после стабильного потепления.
- В рамках капремонта специалисты демонтировали старый мост, установили новые свайные опоры, пролёты, береговые опоры и барьерное ограждение, обустроили дренажные системы и водоотводы, устроили новые сопряжения моста с подходами. К работам по укладке щебеночно-песчаной смеси приступят с наступлением дорожно-строительного сезона, - сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Также на автодороге Улан-Удэ – Романовка - Чита ремонтируют четыре участка общей протяжённостью около 80 км (16-26 км, 200-234 км, 357- 387 км, 438-448 км). Ранее отремонтировали участки 90-93 км, 26-58 км, 264-294 км, 351-354 км.
Капремонт моста ведётся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Капремонт моста через реку Алтан в Бурятии завершат к маю
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