Скончался заслуженный тренер Бурятии по борьбе Арсалан Болотов

Общество, Фото: федерация вольной борьбы РБ

Среди его воспитанников – чемпион юношеских Олимпийских игр Алдар Бальжинимаев



Ушёл из жизни Арсалан Болотов, заслуженный тренер Бурятии, отличник физической культуры и спорта РФ. Он скончался 18 марта, сообщили в федерации спортивной борьбы республики.



Арсалан Валерьевич воспитал целую плеяду высококлассных спортсменов. Среди них чемпион первых юношеских Олимпийских игр Алдар Бальжинимаев, а также Аюр Алдаров, Амгалан Бальжинимаев, Цырен Будаев , БэлигтоБалданов, Доржо Цыреторов и другие.



Работал тренером-преподавателем в спортивной школе олимпийского резерва №7 в Улан-Удэ.



Прощание с Арсаланом Валерьевичем состоится в четверг, 21 марта, с 10:00 до 12:00 в СШОР №7.





