Электричества не будет в Октябрьском районе
20 марта в Улан-Удэ из-за проведения работ в сетях произойдёт отключение электроэнергии. Об этом сообщает администрация Октябрьского района.
Так, света не будет по следующим адресам:
- 106 квартал, 8-51, ул. Академическая, 8-10 - для замены ЛР на ВН;
- ул. Пирогова, 13а («Медтехника»), ул. Пирогова, 15а (республиканская стоматологическая поликлиника, республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко), ул. Пирогова, 9а (республиканская инфекционная больница) - для проверки АВР;
- посёлок Забайкальский, 17 квартал, 17-18, 18 квартал, 1-19, 3, 1а, 19 квартал, 10, 20 квартал, 11-42, 10/9, 21 квартал, 3-21, 22 квартал, 1-2, 25 квартал, 1-2, 29 квартал, 3, 43в, 43г,43б, микрорайон Тепличный, 6-15, ул. Речная, 435, 43а, насосная МУП «Водоканал» в 20 квартале - для капитального ремонта ВЛ;
- ДНТ «Весна», ДНТ «Единство», ДНТ «Надежда» - с 11:00 до 18:00 для расчистки просеки линии.
В Улан-Удэ местами отключат свет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отмечается, что «весна на Байкале – особенное время»
Электричества не будет в Октябрьском районе
Вопрос рассмотрят на сессии Хурала
В перспективе это улучшит и демографическую обстановку
Снега в республике не ожидается
Стартовал приём заявок на участие в республиканском конкурсе-выставке
Участие в соревнованиях принимали дети с ОВЗ
В начале месяца он также победил на чемпионате Азии по этому виду спорта
На следующей неделе стартует финальный этап нового республиканского конкурса
Юбиляру вручили благодарственное письмо
На месте древней столицы собираются возвести новый город
Соревнования проходили в Ярославле
Также ремонт запланирован в Иркутской области
У юбиляра шестеро детей, одиннадцать правнуков и пять правнуков
Задержка связана с работами на железной дороге на севере Бурятии