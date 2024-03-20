В Улан-Удэ местами отключат свет

Электричества не будет в Октябрьском районе



20 марта в Улан-Удэ из-за проведения работ в сетях произойдёт отключение электроэнергии. Об этом сообщает администрация Октябрьского района.



Так, света не будет по следующим адресам:

- 106 квартал, 8-51, ул. Академическая, 8-10 - для замены ЛР на ВН;

- ул. Пирогова, 13а («Медтехника»), ул. Пирогова, 15а (республиканская стоматологическая поликлиника, республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко), ул. Пирогова, 9а (республиканская инфекционная больница) - для проверки АВР;

- посёлок Забайкальский, 17 квартал, 17-18, 18 квартал, 1-19, 3, 1а, 19 квартал, 10, 20 квартал, 11-42, 10/9, 21 квартал, 3-21, 22 квартал, 1-2, 25 квартал, 1-2, 29 квартал, 3, 43в, 43г,43б, микрорайон Тепличный, 6-15, ул. Речная, 435, 43а, насосная МУП «Водоканал» в 20 квартале - для капитального ремонта ВЛ;

- ДНТ «Весна», ДНТ «Единство», ДНТ «Надежда» - с 11:00 до 18:00 для расчистки просеки линии.

