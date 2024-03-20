В Бурятии хотят продлить «дачные» маршруты до середины октября

Вопрос рассмотрят на сессии Хурала



В Бурятии поступила законодательная инициатива о продлении до 15 октября садово-дачных маршрутов.



По действующему закону сезон работы садово-дачных маршрутов определён с 1 мая по 1 октября. Но к депутатам неоднократно обращались горожане с просьбой продлить их ещё на две недели.



Как отметил председатель комитета Народного Хурала по экономической политике Иннокентий Вахрамеев, члены комитета вышли с инициативой о продлении межмуниципальных маршрутов садово-дачного направления на территории республики.



- После закрытия сезона автобусы до ДНТ и СНТ не ходят и люди, а это преимущественно пенсионеры, вынуждены тратиться на такси, чтобы добраться до своих дач. Со всеми заинтересованными сторонами вопрос был обсуждён, на площадке республиканского парламента было проведено рабочее совещание по этой теме. В данный момент проведено финансово-экономическое обоснование к законопроекту, - отметил он.



Внесение соответствующих изменений в закон парламентарии рассмотрят на апрельской сессии.



На сегодня в Улан-Удэ действует 14 «дачных» маршрутов, по которым с мая по октябрь 2023 года было перевезено почти 523 тысячи пассажиров.

