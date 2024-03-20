20 марта

19 марта

Популярное

В Бурятии до +12

В Бурятии до +12
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снега в республике не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 марта по переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +7,+12, местами -2,+3.

В Улан-Удэ сегодня без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Днём 8-10 градусов тепла.



прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия вошла в топ-8 регионов для информационного детокса
Бурятия вошла в топ-8 регионов для информационного детокса
Общество, 20.03.2024
Отмечается, что «весна на Байкале – особенное время»
В Улан-Удэ местами отключат свет
В Улан-Удэ местами отключат свет
Общество, 20.03.2024
Электричества не будет в Октябрьском районе
Учёные считают, что газ поможет Восточной Сибири и Дальнему Востоку
Учёные считают, что газ поможет Восточной Сибири и Дальнему Востоку
Общество, 20.03.2024
В перспективе это улучшит и демографическую обстановку
В Бурятии до +12
В Бурятии до +12
Общество, 20.03.2024
Снега в республике не ожидается 
В Бурятии отберут фотографии на «Алтаргану»
В Бурятии отберут фотографии на «Алтаргану»
Общество, 19.03.2024
Стартовал приём заявок на участие в республиканском конкурсе-выставке
Горнолыжники Бурятии выиграли 2 награды всероссийских стартов
Горнолыжники Бурятии выиграли 2 награды всероссийских стартов
Общество, 19.03.2024
Участие в соревнованиях принимали дети с ОВЗ
Тувинец выиграл этап кубка мира по ски-альпинизму в Норвегии
Тувинец выиграл этап кубка мира по ски-альпинизму в Норвегии
Общество, 19.03.2024
В начале месяца он также победил на чемпионате Азии по этому виду спорта
В Бурятии определят лучшие ИТ-проекты молодёжи
В Бурятии определят лучшие ИТ-проекты молодёжи
Общество, 19.03.2024
На следующей неделе стартует финальный этап нового республиканского конкурса
В Улан-Удэ поздравили 90-летнего педагога
В Улан-Удэ поздравили 90-летнего педагога
Общество, 19.03.2024
Юбиляру вручили благодарственное письмо
В Монголии объявлен международный тендер по «восстановлению» Каракорума
В Монголии объявлен международный тендер по «восстановлению» Каракорума
Общество, 19.03.2024
На месте древней столицы собираются возвести новый город
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата РССС
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата РССС
Общество, 19.03.2024
Соревнования проходили в Ярославле
В Бурятии обновят железнодорожные пути
В Бурятии обновят железнодорожные пути
Общество, 19.03.2024
Также ремонт запланирован в Иркутской области
В Бурятии 95-летие отметил житель Заиграевского района
В Бурятии 95-летие отметил житель Заиграевского района
Общество, 19.03.2024
У юбиляра шестеро детей, одиннадцать правнуков и пять правнуков
На БАМе изменится расписание некоторых пассажирских поездов
На БАМе изменится расписание некоторых пассажирских поездов
Общество, 19.03.2024
Задержка связана с работами на железной дороге на севере Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^