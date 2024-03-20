Учёные считают, что газ поможет Восточной Сибири и Дальнему Востоку

В перспективе это улучшит и демографическую обстановку
Российские учёные связывают перспективы Восточной Сибири и Дальнего Востока с добычей, переработкой и транспортировкой газа. К таким выводам пришли в центре экономики недропользования нефти и газа института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.
По прогнозам специалистов, в ближайшие годы увеличатся объёмы добычи газа в труднодоступных районах, в том числе – на арктическом шельфе. Будет активно осваиваться ресурсный потенциал на востоке России, что связано с работой газопроводных систем «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и «Сила Сибири», а также Амурского газоперерабатывающего завода и строящегося Амурского газохимического комплекса. Всё это создаёт благоприятные условия для развития газопереработки и газохимии. Эту продукцию можно будет поставлять не только на внутренний российский рынок, но и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ещё одна важная задача, которую предстоит решить в ближайшие годы – газификация регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Сейчас в структуре потребления энергоресурсов в этих регионах преобладает уголь.
В ИНГГ СО РАН прогнозируют, что спрос на природный газ в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока может составить порядка 35 млрд куб. м газа в год, если будет замещено до 75% угля в энергетике, 100% угля у населения и до 25% бензина и дизельного топлива на частном, грузовом и общественном транспорте.
Замена угля как энергетического ресурса на газ резко улучшит экологическую обстановку на юге Красноярского края и Иркутской области и в ряде регионов Дальнего Востока; снизится выброс вредных веществ в городах и вдоль трасс. Использование газа на промышленных, металлургических и газоперерабатывающих предприятиях позволит существенно повысить эффективность их работы. Наконец, газификация населённых пунктов улучшит качество жизни сельских жителей.
– Организация добычи, подготовки к транспорту и транспорт природного газа газовых, газоконденсатных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений, организация центров газохимической и гелиевой промышленности в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока создаст новые высокооплачиваемые рабочие места, существенно увеличит валовой региональный продукт, – отметила заведующая центром экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН Ирина Филимонова. – Как показывает опыт Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа, в перспективе это улучшит и демографическую обстановку.
Учёные считают, что газ поможет Восточной Сибири и Дальнему Востоку
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