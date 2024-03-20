В Улан-Удэ выберут лучшие организации, ратующие за ЗОЖ

Объявлен конкурс на лучшую корпоративную практику по сохранению здоровья работающих



В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте. Мероприятие даёт возможность для организаций города продемонстрировать свои лучшие практики корпоративного оздоровления, а также укрепить здоровье своих сотрудников.



Конкурс проводится в несколько этапов. На первом этапе состоится приём заявок и конкурсных материалов, а также пройдёт отбор участников. Второй этап включает в себя реализацию корпоративной программы и предоставление отчёта о проведённых мероприятиях. Затем состоится защита корпоративных программ и оценка её конкурсной комиссией. И в завершении будут подведены итоги конкурса на лучшую корпоративную практику сохранения и укрепления здоровья работающих и будет проведено награждение победителей.



- По итогам 2023 года победителем стал МУП «Водоканал». Второе место занял центр допризывной подготовки и патриотического воспитания г. Улан-Удэ. Третье место занял детский сад №96 «Калинка», - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Заявки на участие принимаются до 1 апреля на электронную почту: rcmp_bur@mail.ru.



Возрастное ограничение: 18+.

