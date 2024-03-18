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В заповеднике Бурятии провели фестиваль соболей

В заповеднике Бурятии провели фестиваль соболей
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
По словам организаторов, в программе было много интересного и познавательного

В Бурятии, в Байкальском заповеднике состоялся ежегодный фестиваль «Тучкины штучки». В гости к соболям Тучке и Грому – главным героям этого дня – в визит-центр «Байкал заповедный» пришли местные жители, прибыли путешественники из различных уголков республики, Иркутской области, из Москвы. Среди посетителей была группа из Китая.

- Мастер-классы, сеансы фильмов, викторины, конкурсы, встречи, общение с виновниками торжества – каждому участнику фестиваля нашлось занятие. В программе было много и интересного, и познавательного. А очередной день Масленицы все желающие смогли отметить, отведав байкальских блинов и других вкусностей, приготовленных добрыми руками мастериц, - сообщили в заповеднике.

Поступили первые творческие работы на конкурс рисунков «Из жизни Тучки и Грома» (0+). Приём работ продолжается в течение месяца. Все произведения будут размещаться в визит-центре «Байкал заповедный». По уверениям организаторов, в художественной галерее Тучки всем рисункам найдётся место, и каждый зритель сможет отметить понравившуюся картину. По итогам голосования, через месяц, 16 апреля, будет определён обладатель приза зрительских симпатий. 
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