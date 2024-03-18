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Искусанная собаками улан-удэнка впервые за долгое время прокатилась на автобусе

Искусанная собаками улан-удэнка впервые за долгое время прокатилась на автобусе
Общество,  Фото:со страницы Татьяны в соцсети
Таня очень боялась в одиночку идти на остановку

Улан-удэнка, которую истерзала свора собак в декабре 2020 года, впервые за долгое время проехалась в городском автобусе. Таня поделилась впечатлениями со своими подписчиками в соцсети.

Обычно девушка перемещается на такси, но в этот раз пришлось добираться на общественном транспорте.

- Полдороги в слезах. От одной мысли, что однажды мне одной придётся идти до остановки – мне страшно, сразу слёзы и ком в горле. Брат проводил меня и встретил. Надеялась до последнего, что брат откажется меня провожать, и я поеду на такси, - написала Таня на своей страничке.

 
По её словам, ехать в автобусе ей было комфортно, пассажиров было немного. Эту поездку она сравнила с одной из тех, когда ездила на учёбу: «Это был кошмар. Как шпроты в банке. Как-то раз было так много людей, что зайти было невозможно, я уже хотела следующий ждать, но какой-то пьяный мужик зашёл и затолкал в этот автобус».


Таня увлеклась рисованием, собственно, на автобусе она добиралась на очередное занятие. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно она завершила первую картину «Марионетка страха». По её словам, картина вышла именно такой, какая должна быть. В ближайшем будущем планирует начать новую.

Жизнь Таня перевернулась после нападения стаи собак в микрорайоне Забайкальский в декабре 2020 года. Свора очень сильно искусала её, буквально не оставив живого места на лице. Если бы не прохожие, которые отогнали псов, девушка могла не выжить.

В Улан-Удэ врачи сперва ввели пациенту в девушку в искусственную кому, чтобы она не чувствовала адских болей. После её отправили на лечение в Москву – национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, а после – в клинический центр имени Сеченова. С тех пор Таня перенесла несколько операций, в том числе на глазах, носу и по пересадке кожи. Последняя была в декабре 2023-го

собаки

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