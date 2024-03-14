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В Улан-Удэ образовались огромные очереди за штампом о гражданстве РФ

В Улан-Удэ образовались огромные очереди за штампом о гражданстве РФ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В очереди выстраиваются родители

С 1 марта в силу вступили изменения, внесённые в федеральный закон № 138 «О гражданстве Российской Федерации» - теперь в свидетельстве о рождении ребёнка должен стоять штамп о гражданстве. Наличие печати потребуется для получения первого паспорта гражданина РФ в 14 лет, получения загранпаспорта. Кроме того, без отметки о гражданстве ребёнка могут не выпустить за рубеж.

Штампы не ставят в МФЦ – только в миграционных подразделениях МВД. Где, в свою очередь, сейчас наблюдается сильный ажиотаж.

Так, сегодня в отделе по вопросам миграции на улице Мокрова в Улан-Удэ родители выстроились в огромную очередь. По словам очевидцев, за штампиком стояли порядка 25 человек.

«Адская очередь», - коротко описала увиденная горожанка.

Ранее на аналогичные длинные и многочасовые очереди жаловались жители Тарбагатайского и других районов Бурятии. Родители происходящее назвали «дурдомом».
гражданство

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