Призами станет бытовая, отдых на байкальских турбазах и др.
Жители Бурятии могут принять участие в викторине «Время России» и выиграть один из тысячи ценных призов, среди которых бытовая техника, смартфоны, отдых на турбазах республики и сертификаты на покупку в торговых сетях «Титан», ТД «Барис», «Всё для дома», «Хозяин», «Вегос М», «Смит», «За рулём», Zoom.
Для участия в викторине необходимо с 15 по 17 марта заполнить купон участника и «погасить» его у волонтёра по одному из адресов, указанных на официальном сайте викторины времяроссии03.рф.
Первого победителя выберут уже вечером в пятницу, 15 марта среди тех, кто принял участие в викторине в этот день. Розыгрыши призов будут проходить также 16 и 17 марта в прямом эфире на сайте ВремяРоссии03.рф, а также на официальной страничке в ВК.
Жители Бурятии смогут выиграть ценные призы, ответив на вопросы о России
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