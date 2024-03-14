В Джидинском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню

Девочек назвали Софья и Ирина



11 марта в Джидинском районе Бурятии прошла торжественная регистрация рождения первой в 2024 году двойни в районе.



Поздравления принимала многодетная мама Лариса, теперь в семье шестеро детей. Новорождённых девочек назвали Софья и Ирина.



Также в этой семье в 2012 году уже была двойня мальчиков, сообщили в управлении ЗАГС Бурятии.



