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Гидрометцентр Бурятии дал прогноз погоды на три дня выборов президента

Гидрометцентр Бурятии дал прогноз погоды на три дня выборов президента
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

В часы голосования преимущественно будет около нуля

15 марта по республике переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днём по южной половине республики местами снег. Ветер переменный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью минус 12-17, местами -22-27, по югу при облачности -6-11. Днём от -2 до +3, местами минус 4-9, сообщает Бурятский гидрометцентр.

16 марта по Бурятии переменная облачность. Местами небольшой снег, ночью по южной половине до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 5-10, по южной половине местами до 13-15 м/с. Температура ночью минус 8-13, местами -15-20, по северу до 26 градусов ниже нуля. Днём также от -2 до +3, но местами минус 3-8 градусов.

17 марта по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью 14-19 градусов ниже нуля, но местами -23-28, а по югу минус 9-14. Днём же от минус 1 до плюс 4, а местами -4-9.

Голосование по выборам президента России пройдёт 15-17 марта 2024 года.

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