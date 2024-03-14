Женщина принесла извинения под контролем судебных приставов
Жительница Улан-Удэ обругала в группе общедомового чата соседку и поплатилась за это 10 тыс рублей. Об этом сообщили в УФССП России по Бурятии.
«Унижающие достоинство сообщения в адрес соседки женщина написала в общедомовом чате в Viber. Обиженная горожанка не стала терпеть сомнительные «комплименты» и обратилась в суд с исковым заявлением о защите чести и достоинства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Суд посчитал распространённые сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истицы и обязал обидчицу дать опровержение в групповом общедомовом чате.
В службе судебных приставов возбудили исполнительное производство. Под контролем приставов улан-удэнка принесла соседке извинения.
Помимо опровержения, ей предстоит выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
Улан-удэнка поплатилась за оскорбления в общедомовом чате
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