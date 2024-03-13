В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни

Общество, Фото: ЗАГС РБ

Анатолий и Ольга вырастили четверых детей



Поляковы Анатолий Григорьевич и Ольга Михайловна из Иволгинского района Бурятии отметили 50-летие совместной жизни. Этот юбилей принято называть «золотым». С годовщиной их поздравил Иволгинский районный отдел управления ЗАГС Бурятии.



Их брак был зарегистрирован во Дворце бракосочетания Улан-Удэнского городского Совета депутатов Бурятской АССР 1 марта 1974 года. В 1978 году молодая семья переехала в село Каленово. Здесь живут почти 50 лет.



Владимир Иванович работал в леспромхозе трактористом. Супруга Ольга Михайловна в школе учителем начальных классов. Супруги Поляковы вырастили двоих замечательных сыновей и двоих дочерей. Сейчас у них восемь внуков, одна правнучка.



- Желаем супругам Анатолию Григорьевичу и Ольге Михайловне бодрости и энергии на долгие годы, быть такими же счастливыми и сиять от любви! – пожелали в ЗАГСе.

