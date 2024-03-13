Идёт ремонт на сетях водоотведения
Сегодня в Улан-Удэ начались ремонтные работы на сетях водоотведения по улице Шаляпина, 7. По этой причине закрыто движение автотранспорта с 17:00 13 марта до 8:00 14 марта.
Объездной путь открыт по: ул. Моховая, 8а - Шаляпина, 7.
- Все работы проводятся без отключения холодного водоснабжения, - сообщает МУП «Водоканал».
На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Анатолий и Ольга вырастили четверых детей
В «Фениксе» прошёл праздничный концерт
Полакомиться солью приходят также зайцы, белки и медведи
В городе есть места бесплатного сбора опасных отходов
У перевозчика заканчивался срок действия свидетельства
Ребята стали героями увлекательной сказки
За три дня врачи осмотрели 133 пациента
Идёт ремонт на сетях водоотведения
Именитые спортсмены записали видеообращения
Жителей улицы Борсоева шокировала недавняя обрезка кустарников
Она появилась в Селенгинске
Для жителей отдалённых районов
Он разгрузит район Мясокомбината
«Колорит» подключили к сетям ТГК-14
Порывы ветра будут достигать 20 м/с