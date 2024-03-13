13 марта

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На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение

На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Идёт ремонт на сетях водоотведения

Сегодня в Улан-Удэ начались ремонтные работы на сетях водоотведения по улице Шаляпина, 7. По этой причине закрыто движение автотранспорта с 17:00 13 марта до 8:00 14 марта.

Объездной путь открыт по: ул. Моховая, 8а - Шаляпина, 7.

- Все работы проводятся без отключения холодного водоснабжения, - сообщает МУП «Водоканал». 
дорожное движение

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