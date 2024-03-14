Также в республике разгулялся ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике местами снег. Ветер северо-западный 7-12, временами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура днём -2,+3, местами -3,-8.
В Улан-Удэ днём осадков не ожидается. Ветер северо-западный 10-15 м/с. температура днём около нуля градусов.
В середине марта на Бурятию обрушился снег
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Общество, 14.03.2024
Также в республике разгулялся ветер
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