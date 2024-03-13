В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад

Он разгрузит район Мясокомбината

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 13 марта проверил готовность нового детского садика № 91 «Строитель» в посёлке Мясокомбината Октябрьского района.

- То, что в микрорайоне Мясокомбинат построен ещё один детский сад - это вообще замечательно, - цитирует градоначальника пресс-служба мэрии. - У нас в этом районе существует один детский садик при школе № 31. И он уже переполнен. Сейчас происходит передача здания в казну города Улан-Удэ. Как только будет произведена передача, получим лицензию на открытие и ведение дошкольного образования. Я уверен, что в течение второго квартала мы все работы завершим.

По словам Шутенкова, детский сад откроют в День защиты детей 1 июня. Он примет 100 детей по четырём возрастным группам: две младших и две средних.

- Комиссия комитета по образованию осматривает визуально, чтобы всё было в порядке, - отметила Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию мэрии. - Проверяет систему жизнеобеспечения - элеваторный узел, систему отопления, водоснабжения, энергоснабжения, пищеблок, и конечно, выполнение санитарных норм.

Современный детский сад оборудован всем необходимым для комфортного пребывания детей и для работы сотрудников. Двухэтажное здание имеет игровые, групповые, пищеблок, музыкальный класс, зал для занятий спортом, медицинский кабинет.



Детсад построен в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» и республиканской госпрограммы «Развитие образования и науки Бурятии».