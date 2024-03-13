На солонцах в нацпарке в Бурятии питаются не только лоси









В национальном парке «Тункинский» рассказали о пользе солонцов для диких животных. В жизни диких животных, особенно копытных, солонцы выполняют функцию минеральной подкормки. Вместе с солью животные зачастую поедают и частицы почвогрунта.- Солонцы рекомендуется размещать по склонам гор, для этого выбираются места постоянных кормёжек, переходов и гона копытных, в частности лося и изюбра. В месте выкладки соли грунт удаляют и частично рыхлят. Чаще всего применяют обычную каменную соль, которую перемешивают с землёй, засыпают в вырытую яму и поливают водой. В такой солонец единовременно закладывается от 20 до 50 кг. соли, - сообщили в нацпарке.В нацпарке порядка 800 солонцов. Наполнение их солью — важная часть работы, которую проводят сотрудники наших инспекторских участков и отдела животного и растительного мира.Посещают солонцы, в основном, копытные животные, но нередко к ним приходят и зайцы, и белки, и медведи. Соль им нужна для поддержания нормального состава крови, иммунитета, сохранения аппетита и активности в тяжёлый зимний период.Ярким доказательством того, что животные регулярно посещают солонцы, являются кадры с фотоловушек.