13 марта

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Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки

Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
В городе есть места бесплатного сбора опасных отходов

Улан-удэнцев призывают сдавать использованные батарейки, ртутные лампы и термометры в пункты приёма.

Для сбора такого вида отходов в городе отведены специальные места, где размещены спецконтейнеры. 11 контейнеров предназначены для сбора ртутных ламп, термометров и батареек и 24 - только для батареек, сообщили в комбинате по благоустройству.

- Батарейки, ртутные лампы и термометры относятся к высоко опасным веществам. Поэтому необходимо сдавать их неповреждёнными, иначе все вредные вещества попадут в окружающую среду и негативно повлияют на здоровье человека. Вывоз батареек и ламп для дальнейшей утилизации осуществляется по заявкам собственников зданий, у которых установлены контейнеры для сбора, - рассказал директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев.







Горожан призывают выбрасывать батарейки в специальных для сбора, чтобы сохранить природу.

- Учёные посчитали, что одна батарейка загрязняет территорию, на которой обитают два крота, тысяча дождевых червей и один ёжик. Сдавая в переработку батарейки, мы спасаем всю эту живность. Выделения из одной пальчиковой батарейки способны загрязнить до 20 метров земли и около 400 литров воды, - отметили в КБУ. 


отходы

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